Stiri pe aceeasi tema

- Printre victimele accidentului in lanț petrecut pe o autostrada din Ungaria se numara și 3 romani, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe. Unul dintre aceștia se afla in stare grava. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) precizeaza ca Ambasada Romaniei la Budapesta a fost notificata de catre un cetațean…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza, sambata seara, ca potrivit datelor preliminare, trei cetateni romani sunt implicati in accidentul grav care a avut loc pe autostrada M1 din Ungaria, unul dintre ei fiind grav ranit.

- Ministerul Afacerilor Externe anunța faptul ca trei romani au fost implicați in accidentul de pe autostrada M1 din Ungaria. Unul dintre romani este grav ranit și a fost transportat la un spital din zona. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Guvernul Romaniei nu și-a dat acordul ca Budapesta, prin diferite fundații și asociații, sa continue investițiile in Transilvania, așa cum a facut in ultimii ani. In urma cu zece zile, publicația Kronika preciza ca exista șanse reale ca cererile pentru sprijinul de dezvoltare rurala anunțate anterior…

- Alti 13 cetateni romani vor fi adusi in tara din Turcia cu o aeronava militara, in seara de marti, informeaza Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Potrivit Ministerului roman al Apararii, din grup fac parte o mama cu doi copii, precum si noua studenti si profesorul coordonator. Ei au fost imbarcati…

- Ambasadorul Ungariei la Bucuresti, Botond Zakonyi, a fost convocat marti, 7 februarie, la sediul Ministerului Afacerilor Externe pentru a i se comunica pozitia Romaniei referitoare la comentariile presedintelui Comisiei pentru Politica Externa din Parlamentul Ungariei legate de „pretinsa ingradire de…

- In aceasta dimineața, trei romani au decedat, dupa ce autocarul cu care calatoreau s-a rasturnat in Slovenia. Ministerul de Externe anunța ca o echipa consulara a fost trimisa de urgența la locul accidentului. Accidentul a avut loc la ora 5:00, ora locala, (ora 6:00, ora Romaniei), pe o autostrada din…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Ceha ca autoritatile locale au prelungit perioada de aplicare a controalelor in punctele de trecere a frontierei terestre si fluviale cu Republica Slovaca pana la data de…