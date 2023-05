Trei puncte pentru onoare

Petrolul a demontat orice ”scenariu” care facea din formația ploieșteana o echipa ”darnica” in duelul cu cea cu care a ”imparțit” arena ”Ilie Oana” de ani buni – Chindia. Targoviștenii, cu mare foame de puncte, pentru a ramane macar pe loc de baraj, au pierdut in fața ploieștenilor, la capatul unui joc in care greșelile, in ambele tabere, au fost decisive pe tabela, iar Petrolul a fost echipa care a crezut și a… greșit mai puțin, caștigand trei puncte extrem de importante pentru onoare și, de ce nu, pentru caștigarea play-out-ului. La fel ca și celelalte meciuri directe cu Chindia, jucate in acest…