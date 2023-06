Stiri pe aceeasi tema

- Grav accident de circulatie in aceasta dimineata pe DN 6, intre Topleț și Baile-Herculane, in judetul Caras-Severin. Doua autoturisme au fost implicate in incident, in urma caruia au rezultat trei persoane ranite. Toate victimele au fost transportate la spital. La fata locului au intervenit pompierii…

- Inca un accident grav pe DN 6 astazi. La Valisoara, in judetul Caras-Severin, doua autoturisme au fost implicate intr-un incident care a produs cinci victime, dintre care una e incarcerata. In urma apelului la 112 la fata locului au intervenit Detașamentul de Pompieri Caransebeș, ambulanta SAJ si un…

- Un nou accident grav s-a produs in aceasta dupa amiaza pe DN 6. Din primele informatii exista doua victime incarcerate dupa ce doua tiruri s-au ciocnit in zona localitatii Plugova, din judetul Caras-Severin. La fața locului acționeaza un echipaj de pompieri de la Punctul de Lucru Baile Herculane, cu…

- Articolul Trei persoane, intre care un copil de trei ani, ranite intr-un accident produs pe DN2 E85 se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Trei persoane au fost ranite intr-un accident rutier care s-a produs duminica, pe DN2 E85, in afara localitatii Oreavul. Una dintre victime este un copil in…

- Accident in lanț intre cinci vehicule pe drumul morții din vestul țarii. Un om a murit, patru sunt la spital, trei autoturisme, o duba și un TIR au fost avariate. Se circula dirijat, pe o banda. —————– Accident rutier DN 6, Constantin Daicoviciu, jud. Caraș-Severin. Traficul este oprit pentru masuratori.…

- Cinci persoane au fost ranite in urma unui accident in care au fost implicate un autotren, o autoutilitara si alte trei autoturisme, produs duminica, intre Caransebes si Lugoj, conform news.ro.”Pe DN 6 Caransebes-Lugoj, la kilometrul 470+300 de metri, in apropierea localitatii Constantin Daicovici,…

- Doua persoane - un barbat si o femeie - au fost ranite, luni, in urma unui accident rutier care a avut loc pe DN 6, la iesirea din localitatea Armenis, in judetul Caras-Severin. In accident au fost implicate un autoturism si un TIR. Femeia ranita a fost preluata de un elicopter SMURD.”Accident rutier…