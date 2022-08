Trei morți după atacul asupra unui autobuz care evacua localnici în regiunea Herson Sunt trei morți dupa atacul rușilor asupra unui autobuz care evacua localnici din sudul regiunii Herson, dar și alte cinci persoane ranite tot in acest atac. Trei persoane au murit dupa ce un autobuz care evacua localnici a fost atacat de rusi in sudul regiunii Herson, potrivit Sky News. Trei persoane au fost ucise si alte cinci au fost ranite dupa ce rusii au tras cu mortiere asupra unui autobuz de evacuare in sudul regiunii Kherson, potrivit gardianulzilnic.ro . Sunt trei morți și cinci raniți dupa ce un autobuz care evacua localnici a fost lovit intr-un atac rusesc in regiunea Herson spre Kryvyi… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

