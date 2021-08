Trei moduri în care recucerirea Afganistanului de către talibani ar putea reverbera în jurul lumii Liderii mondiali depun eforturi frenetice de a-și evacua cetațenii din Afganistan dupa cucerirea-fulger a țarii de saptamâna trecuta. Însa analiștii avertizeaza ca impactul revenirii talibanilor la Kabul va avea consecințe care vor depași granițele țarii, relateaza CNBC.



Capitala Kabul a cazut în mâna islamiștilor ultraconservatori în urma cu mai bine de o saptamâna, marcând prabușirea completa a guvernului civil susținut de Statele Unite înainte de termenul de 31 august stabilit pentru retragerea trupelor americane.



Comunitatea internaționala… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Casa Alba a anuntat vineri ca diplomatul de cariera Nicholas Burns a fost desemnat ambasador al SUA in China de catre presedintele Joe Biden, un semnal ca administratia de la Washington urmareste ca acesta sa joace un rol mai important in relatiile din ce in ce mai tensionate dintre cei doua rivali…

- O „cantitate substantiala” de echipament militar american se afla in miinile talibanilor, a admis marti Jake Sullivan, consilierul pentru securitate nationala al presedintelui american Joe Biden. „O cantitate substantiala de arme a cazut in miinile talibanilor si, evident, nu credem ca ni le vor inapoia…

- Shamaila Khan, director pentru datorii in tarile emergiente la AllianceBernstein, a spus ca insurgentii talibani au dobandit accest la resurse care sunt ”o propunere foarte periculoasa pentru lume”, in Afganistan fiind minerale ”care pot fi exploatate”. Afganistanul a ajuns in mainile militantilor islamisti…

- Probabil viitor președinte al Afganistanului (dupa cum au declarat surse pentru CNN, citate de News18 ), mullahul taliban Abdul Ghani Baradar liderul de facto al grupului insurgenților și face parte din echipa de negocieri pe care grupul o are la Doha. Baradar, despre care se spune ca a fost unul dintre…

- China a trimis la Washington un ambasador nou, cunoscut pentru intransingenta sa, intr-un moment in care relatia dintre cele doua puteri mondiale este una instabila. Qin Gang este un „luptator lup”, avand un comportament agresiv fata de tarile occidentale.

- O delegatie a talibanilor afgani s-a intalnit, in China, cu ministrul chinez de Externe si oficiali de rang inalt din cadrul diplomatiei chineze, a anuntat miercuri un purtator de cuvant al insurgentilor. SUA avertizeaza ca Afganistanul va redeveni un ”stat paria”, daca talibanii se impun la putere…

- Statele Unite și Rusia vor purta discuții la nivel înalt saptamâna viitoare, pentru a doua oara în doua luni, pentru a-și stabiliza relația tensionata, potrivit AFP.Dialogul, menționat „privind stabilitatea strategica” și organizat la summitul din 16 iunie între…

- Incidentul a avut in orasul Charikar, capitala provinciei Parwan, a declarat presei purtatorul de cuvant al Ministerului de Interne, Tareq Arian."Patru persoane au fost ucise si 11 au fost ranite", a facut cunoscut purtatorul de cuvant.Abdullah Abdullah, care conduce procesul de pace din tara, a condamnat…