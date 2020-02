Trei marinari români aflaţi în China au fost repatriaţi Sindicatul Liber al Navigatorilor (SLN) a anuntat, sambata, ca trei marinari romani aflati in China au fost repatriati, urmand sa ajunga acasa, iar un altul urmeaza sa fie repatriat in curand, in contextul infectarilor cu noul coronavirus in aceasta tara. Alti peste 40 de marinari romani se afla pe nave, in diverse santiere din China, potrivit news.ro. "Primii trei navigatori romani au fost repatriati si vor ajunge acasa zilele acestea. Un altul va fi repatriat in curand. Pe nave in diverse santiere din China se afla peste 40 de navigatori romani. O situatie exacta ar trebui sa aiba Autoritatea… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

