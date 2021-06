Stiri pe aceeasi tema

- Toți ochii sunt ațintiți miercuri spre Elveția, acolo unde Joe Biden și Vladimir Putin sunt așteptați sa se intalneasca la Villa La Grange de pe malul lacului Geneva. Intalnirea oficiala intre cei doi președinți are loc intr-un moment in care relațiile dintre Rusia și SUA au ajuns la un nou punct critic,…

- Liderii SUA și ai Rusiei au o mulțime de subiecte de discutat in momentul in care se intalnesc miercuri, la Geneva, dar nimeni nu așteapta un rezultat major pentru summitul care vine intr-un moment prost al relațiilor bilaterale, scriu BBC News și Foreign Policy. Comentatorii se așteapta totuși ca Biden…

- Zeci de membri ai personalului ambasadei ruse la Praga s-au imbarcat luni in zboruri spre Moscova, dupa ce guvernul aflat la putere in Cehia a cerut Kremlinului sa isi reduca prezenta diplomatica, transmite dpa. Rusia a avut termen limita pana la sfarsitul lunii mai sa isi reduca semnificativ reprezentarea…

- Presedintele american Joe Biden nu va reveni la tratatul Cer Deschis si a informat Moscova despre aceasta decizie, potrivit agentiei de stiri ruse Tass, transmite dpa preluat de agerpres Stirea a aparut dupa ce, miercuri, camera inferioara a parlamentului rus a aprobat ordinul presedintelui Vladimir…

- Casa Alba a transmis printr-o declarație de presa ca secretarul Rusiei in Consiliul de Securitate, Nikolai Patrushev, s-a intalnit luni cu consilierul american pe probleme de securitate Jake Sullivan la Geneva, discutand despre organizarea summitului bilateral.“Intalnirea a fost un pas important in…

- ​Președintele Vladimir Putin a acceptat formal invitația liderului de la Casa Alba Joe Biden privind summitul în format unu la unu, prin intermediul resprezentanților sai la o reuniune diplomatica de nivel înalt care a avut loc luni, la Geneva, relateaza ziarul Kommersant citat de The Moscow…

- Pe 26 martie se implinesc 21 de ani de la alegerile prezidențiale din Rusia, in urma carora Vladimir Putin a preluat puterea. Marcat de copilaria sa in Leningradul devastat de razboi, Putin devine interesat de serviciul secret KGB inca din adolescența. Anul 1989 il gasește in serviciul KGB, la biroul…

- Colaboratorii disidentului rus Aleksei Navalnii au anuntat marti ca intentioneaza sa organizeze in aceasta primavara cele mai ample proteste anti-Kremlin din istoria moderna a Rusiei, informeaza Reuters. Navalnii (44 de ani) executa o pedeapsa de doi ani si jumatate de inchisoare pentru acuzatii…