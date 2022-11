Stiri pe aceeasi tema

- Sambata seara, in jurul orei 21:00, polițiștii Sectiei 4 Rurale Peciu Nou, au depistat in trafic pe DJ 591A, in localitatea Sanmihaiu Roman, un barbat, in varsta de 49 de ani, care a condus un autoturism sub influența alcoolului. In urma testarii cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,99 mg/l…

- „Tripla” teribila pentru un șofer: Baut și fara permis, conducea o mașina inmatriculata Polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Pitești au soluționat un dosar penal privind savarșirea infracțiunilor de conducerea unui vehicul fara permis de conducere, refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre…

- Altercație intre doi participanți la trafic, luni seara, pe bulevardul Constantin Brancoveanu din Timișoara. „In jurul orei 18:00, polițiștii Secției 3 Timișoara au fost sesizați cu privire la faptul ca pe bulevardul Constantin Brancoveanu din Timișoara, a avut loc o altercație intre doi barbați, respectiv…

- Polițiștii din cadrul Secției 1 Poliție Rurala Targu Jiu au fost solicitați vineri la un eveniment rutier produs in comuna Lelești. Un barbat, de 72 de ani, din comuna Lelești, in timp ce conducea un autoturism pe DN 67D Lelești, din direcția Targu Jiu – Arcani, ar fi adormit la volan și a patruns pe…

- Un localnic din Tiganasi a fost bagat in spatele gratiilor dupa ce a fost depistat beat crita la volan. Acesta avea o alcoolemie uriasa insa a refuzat sa mearga la spital pentru a-I fi prelevate probe biologice de sange. „La data de 25 septembrie, in jurul orei 16, politistii Sectiei 3 Rurala Popricani…

- Un barbat din judetul Galati, aflat la volan in stare de ebrietate si sub influenta drogurilor, a fost retinut de politisti dupa ce a parasit autoturismul si a incercat sa fuga, informeaza, marti, Inspectoratul de Politie Judetean, potrivit Agerpres.Potrivit sursei citate, politistii din cadrul Sectiei…

- La data de 28 august 2022, in jurul orei 00:10, politisti din cadrul Sectiei 5 Politie Rurala Radesti, judetul Galati in timpul desfasurarii activitatilor de serviciu pe linie de rutiera, au depistat in trafic un barbat in varsta de 27 ani, din comuna Fartanesti, judetul Galati, care conducea un autoturism…

- Au pus in pericol siguranța circulației. Dosare penale pentru infracțiuni rutiere la Alba Iulia, Sebeș, Zlatna și Mihalț Mai mulți tineri care conduceau fara permis sau sub influența alcoolului s-au ales cu dosare penale in weekend, in județul Alba. Au fost opriți in trafic de polițiști. Vineri, 26…