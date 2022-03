Trei cetăţeni români, cercetaţi pentru trafic cu migranţi la frontiera cu Ucraina Un echipaj format din polițiști de frontiera de la Serviciul Teritorial Suceava și jandarmi din cadrul IJJ Suceava, aflat in misiune de supraveghere a frontierei de stat in cadrul unei actiuni in sistem integrat, a efectuat semnalele regulamentare de oprire a unui autoturism care venea din zona de frontiera si se deplasa spre municipiul Radauți, județul Suceava. Deoarece soferul nu a oprit la semnalele politistilor, echipajul a pornit in urmarirea masinii, fiind anuntate toate institutiile de cooperare. La intrarea in orașul Radauti, șoferul a abandonat autoturismul si a fugit spre locuintele… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Inca de la debutul situatiei generate de conflictul din Ucraina, s au dispus masuri de intarire a controlului si supravegherea sporita la frontiera.In data 14 martie, in jurul orei 23.45, un echipaj format din politisti de frontiera de la Serviciul Teritorial Suceava si jandarmi din cadrul IJJ Suceava,…

- O familie din Ucraina a incercat sa intre in Romania cu 1,6 milioane dolari și peste 50.000 euro, ceasuri, bijuterii și genți de marca. La Punctul de Trecere a Frontierei Albița s-au prezentat, sambata dupa-amiaza, pentru a intra in Romania, doi cetațeni ucraineni, soț și soție, cu un autoturism inmatriculat…

- Politistii de frontiera au descoperit opt barbati ucraineni pe teritoriul romanesc, toti ajungand in tara noastra dupa ce au trecut inot prin apa raului Tisa, a informat, duminica, purtatorul de cuvant al Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Sighetu Marmatiei, Iulia Stan. “La ore…

- „Azi, 1 martie 2022, in jurul orei 06.35, politistii de frontiera au depistat, in apropierea PTF Sighetu Marmatiei, 4 cetateni ucraineni care au trecut prin apa raului Tisa, din Ucraina in Romania. Cei patru cetateni ucraineni au fost condusi de catre politistii de frontiera in PTF Sighet pentru ingrijiri…

- Un grup de barbati ucraineni cu varste cuprinse intre 18 si 60 de ani au trecut ilegal in Romania, trecand peste fasia verde, prin zona localitatii Vicovu de Sus, din Suceava, relateaza Agerpres. Doar femeile și copiii au voie sa plece din Ucraina, din cauza razboiului.Este vorba despre 14 barbati.…

- Azi, 1 martie 2022, in jurul orei 06.35, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera au depistat, in apropierea PTF Sighetu Marmatiei, 4 cetateni ucraineni care au trecut prin apa raului Tisa, din Ucraina in Romania. Cei patru cetateni ucraineni au fost condusi de catre politistii…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat douazeci și șapte de cetateni straini, provenind din Egipt si Afganistan, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi intr-un TIR care transporta diverse bunuri in Spania. In aceasta…

- Politistii de frontiera de la Nadlac, judetul Arad, au depistat noua migranti din India, Siria si Irak, solicitanti de azil in Romania, care au incercat sa treaca ilegal frontiera, ascunsi intr-un compartiment special al unui microbuz de marfa, care se deplasa in Ungaria. Soferul era cetatean roman.…