Stiri pe aceeasi tema

- Doi barbați, de 26 și 37 de ani, din Oțelu Roșu, pe numele carora erau emise mandate europene de arestare pentru jaf armat in Austria, au fost depistați joi de polițiști, informeaza IPJ Caraș-Severin. Cei doi barbați au fost prezentați unui procuror din cadrul Curții de Apel Timișoara, care a dispus…

- Trei barbati din judetul Galati, suspectati ca, din noiembrie 2023, au dat spargeri in mai multe judete au fost retinuti pentru 24 de ore. Ei au fost prinsi in flagrant, dupa ce au furat dintr-o locuinta din judetul Neamt bunuri si bijuterii in valoare de 40.000 de lei, potrivit news.ro.”In perioada…

- Doi tineri care au furat dintr-o firma un laptop și truse de scule au fost prinși. „In urma investigațiilor efectuate de polițiștii Biroului de Investigații Criminale au fost identificați 2 barbați, de 20 și 21 de ani, din Arad, care, in noaptea de 2/3 ianuarie a.c., au sustras din incinta unei societați…

- Polițiștii orașului Sebiș, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Gurahonț, au documentat activitatea infracționala a doi barbați din Gurahonț, de 37 și 30 de ani, banuiți de cinci fapte de furt calificat. Pagubele se ridica la 20.000 de euro. „Din cercetari, a reieșit ca in perioada 20…

- Mai multi detinuti din penitenciarele Gherla si Targu Mures sunt suspectati ca au inselat mai multe persoane prin metoda Accidentul. Victimele erau anuntate ca rude de-ale lor, din strainatate, au suferit accidente si au nevoie de sume de bani. ”Politistii Biroului de Investigatii Criminale din cadrul…

- Doi barbati, care pretindeau ca sunt surdo-muti si colectau bani pentru o asociatie care ar reprezenta persoanele cu dizabilitati, sunt cercetati pentru inselaciune de catre Politistii Biroului de Investigatii Criminale din cadrul Politiei municipiului Sfantu Gheorghe. Potrivit Inspectoratului Judetean…

- Cercetat pentru 11 furturi din auto Politistii Biroului de politie comunala Siria, impreuna cu cei ai orasului Pancota, au depistat, pe raza localitatii Siria, intr o sala de jocuri de noroc, un tanar de 21 de ani, din judetul Bistrita, care domiciliaza fara forme legale in Siria.Potrivit IPJ Arad,…

- BULETIN DE PRESACercetat pentru 11 furturi din auto Politistii Biroului de politie comunala Siria, impreuna cu cei ai orasului Pancota, au depistat, pe raza localitatii Siria, intr o sala de jocuri de noroc, un tanar de 21 de ani, din judetul Bistrita, care domiciliaza fara forme legale in Siria. Din…