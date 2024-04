Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar din Nasaud, care zilele trecute a furat obiecte electronice și bani din doua imobile și un autoturism, a fost reținut de polițiști și ulterior plasat de catre procurori sub control judiciar. Prejudiciul se cifreaza la peste 4.000 de lei. Potrivit IPJ Bistrița-Nasaud, in urma cercetarilor efectuate…

- Un barbat din Livezile a fost reținut marți de polițiști, dupa ce a amenințat-o și agresat-o pe fosta sa concubina. Totul s-a petrecut in momentul in care femeia a coborat dintr-un taxi și intenționa sa ajunga la locuința sa. Impotriva agresorului, polițiștii au emis și un ordin de protecție provizoriu.…

- La nivelul Poliției municipiului Cluj-Napoca – Secția 3 Poliție se afla in instrumentare un dosar penal ce are ca obiect infracțiunea de furt calificat, in cadrul caruia a fost dispusa masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de doi barbați, de 38 și 39 de ani, din comunele Jucu și Așchileu. Din activitatea…

- Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Gorj, politistii au fost sesizati, prin apelul 112, de o tanara de 20 de ani, din judetul Dolj, cu privire la faptul ca pe raza comunei Matasari are loc un conflict, iar fratele ei, de 23 de ani, din aceeasi localitate, a fost agresat…

- La data de 9 februarie a.c., ora 14.10, polițiștii au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier pe Bulevardul Mihai Viteazu din municipiul Zalau. Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat ca ar fi avut loc o șicanare in trafic, soldata cu o tamponare intre doua autoturisme…

- La data de 30 ianuarie a.c., polițiștii municipiului Campia Turzii au dispus reținerea, pentru 24 de ore, a doi barbați de 37 și 50 de ani, ambii din Campia Turzii, cercetați pentru comiterea infracțiunii de talharie calificata, respectiv lovire sau alte violențe, fapte prevazute și pedepsite de Codul…

- Un barbat, cetatean strain, este suspectat de furtul unui seif metalic cu aproape 20.000 de lei dintr-un restaurant din sectorul 6 al Capitalei. Barbatul a fost prins la Aeroportul ”Henri Coanda”, de unde urma sa plece spre Sri Lanka. Individul, in varsta de 36 ani, fusese angajat al restaurantului…

- Un barbat de 36 de ani, din Bistrița, a fost reținut pentru 24 de ore, dupa ce a patruns in incinta a 3 societați comerciale, de unde a furat bunuri in valoare de 1.004 lei. Ieri, polițiștii au efectuat percheziții la domiciliul unui barbat din Bistrița. „Banuit de comiterea faptelor este un barbat…