Trei alimente care ne protejează de melanom Un recent studiu arata ca regimul bogat in nuci, ulei de masline și leguminoase ar ajuta persoanele suferinde de cancer al pielii sa țina aceasta boala sub control și, mai ales, ar potența raspunsul la imunoterapie, transmite Topsante. Se știe ca regimul mediteranean – bazat pe ulei de masline, nuci și leguminoase, dar și pe fructe, legume și pește – este optim pentru sanatate in general, dar mai ales in lupta contra bolilor cardiovasculare. Iata ca același regim mediteranean ar putea fi benefic și persoanelor afectate de melanom avansat, forma cea mai grava a cancerului de piele. Potrivit cercetatorilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

