- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, a declarat luni ca nu va accepta ideea ca Sectia de investigare a infractiunilor din justitie (SIIJ) sa fie transformata intr-o sectia similara, cu o alta denumire, in cadrul Parchetului General. "Au fost mai multe runde de dezbateri in Senat. (...) Este…

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, a declarat luni ca trebuie gasite solutii pentru toate tipurile de pensii speciale, aceasta fiind una dintre propunerile care s-ar putea discuta marti la Ministerul Muncii. "Sunt mai multe variante. Vom merge maine (marti - n.r.) impreuna si cu cei din sistemul judiciar,…

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, a anuntat, joi, ca pensiile magistratilor vor face obiectul unei intalniri pe care o va avea la Ministerul Muncii, pe data de 11 mai, mentionand ca principiul de la care se porneste este acela al stimularii magistratilor de a ramane in profesie o perioada cat mai…

- Ministerul Justitiei a lansat joi Strategia Nationala privind recuperarea creantelor provenite din infractiuni, care are ca obiectiv cresterea eficientei Agentiei Nationale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) in recuperarea si valorificarea bunurilor rezultate din savarsirea faptelor…

- Ministrul Justiției, Stelian Ion, i-a dat replica președintelui PNL, Ludovic Orban, care afirma recent ca modificarile la legile justiției trimise recent la CSM nu au fost discutate in coaliție.„A turna gaz pe foc e greșit, pe niște legi atat de importante, și, pe un subiect atat de important, discuțiile…

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, afirma ca nu se fac suficiente eforturi pentru recuperarea prejudiciilor si va pune accent pe aplicarea legislatiei referitoare la confiscarea extinsa. "Este foarte important sa se aplice acea legislatie referitoare la confiscarea extinsa. Avem un instrument foarte…

- „CSM a dat un aviz negativ și a spus ca e o greșeala fundamentala desființarea acestei Secții. (...) Am anuntat public ca o sa votam impotriva. In cazul in care desfiintarea acestei Sectii va trece de catre Parlament o sa atacam la CCR cu argumentele care le avem in dotare. (...) Totusi, Sectia Speciala…

- Ministrul Justiției, Stelian Ion, a anunțat, vineri, ca a semnat și a transmis guvernului proiectul de lege de desființare a Secției speciale de anchetare a magistraților. Acesta a precizat ca actul normativ urmeaza sa fie dezbatut in Parlament, informeaza G4Media. "SIIJ este un organ absolut ineficient,…