Nimic nou in programul de guvernare al noii coaliții. Cel puțin in gestionarea pandemiei. Semn ca nici viitorul ministru al Sanatații nu a ințeles sau nu a vrut sa ințeleaga unde se scurtcircuiteaza totul atunci cand vine vorba despre pacienții bolnavi de Covid. Și mai grav este ca nu s-a spus niciun cuvant despre nevoia […]