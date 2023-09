Tratamentele cu peptide, noul trend. Cum ne ajută să arătăm mai tineri? Tratamentele cu peptide, noul trend. Cum ne ajuta sa aratam mai tineri? Ce sunt peptidele mai exact? Peptidele sunt compuși chimici constituiți din lanțuri scurte de aminoacizi și reprezinta o forma mai mica și mai simpla de proteine. Peptidele au diverse roluri in organism, printre acestea numarandu-se și acelea de a stimula producția de colagen, de a hidrata pielea, de a reduce inflamația și de a avea alte beneficii pentru sanatatea pielii. Peptidele structurale sunt implicate in formarea structurilor de suport ale organismului, cum ar fi colagenul și elastina din țesuturile conjunctive, care… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

