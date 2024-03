Stiri pe aceeasi tema

- PSD Iasi a anuntat miercuri ca alti trei primari si 22 de consilieri locali PNL din judet vor candida la alegerile locale pe listele Partidului Social Democrat. Cei trei edili, alaturi de echipele lor de consilieri locali, reprezinta comunele Bals (Constantin Goldut), Valea Seaca (Neculai Miron) si…

- Alți doi primari liberali si un viceprimar din judetul Iasi vor candida pe listele PSD, a anuntat vineri conducerea filialei iesene a social-democratilor. Continua exodul din PNL Iași! Doi primari si un viceprimar din judetul Iasi, membri PNL , vor candida pe listele PSD, dupa cum a anuntat vineri conducerea…

- Filiala PNL Iasi anunta, luni, ca Biroul Permanent Judetean a validat 90 din cele 98 de candidaturi la alegerile locale, printre care la Consiliul Judetean, municipiile Iasi, Pascani, orase si comune, o alta decizie fiind ca nu se vor face aliante locale cu PSD, conform Agerpres. Potrivit unui comunicat…

- Social-democrații ieșeni au anunțat ca doi primari ai PMP și USR vor candida din partea partidului, surse din interiorul formaațiunii politice afirmand ca sunt purtate negocieri cu mai mulți lideri locali, potrivit News. Mișcarile vin pe fondul unei intețiri a transferurilor intre partide.

- A fost votat bugetul județului Iași pentru anul curent. In favoarea acestuia s-au pronunțat consilierii PNL și PMP. Președintele forului județean, Costel Alexe, a aratat catre ce proiecte vor merge banii in 2024: Costel Alexe: Proiectele importante ale județului nostru merg mai departe. Aici ma refer…

- La alegerile din acest an, PSD Iași are candidați proprii atat pentru comune, orașe dar și pentru municipii. Președintele interimar al organizației județene a social-democraților, Bogdan Cojocaru, a declarat ca, la Iași, PSD va merge singur in alegeri. Bogdan Cojocaru: Noi in momentul de fața avem candidați…

- Inainte de sarbatori, una dintre cele doua facțiuni ale PMP Argeș, cea care nu deține ștampila partidului, adica aripa care-l reprezinta pe Eugen Tomac, a organizat in pripa o intalnire la restaurantul „Star” din Bascov. Acolo, Adrian Sandu, buzduganul lui Tomac in Argeș, a incercat sa-i convinga pe…

- Lucrarile de consolidare la cladirea Filarmonicii Moldova din Iași pot incepe. Proiectul de restaurare și consolidare a cladirii Filarmonicii a fost demarat in urma cu aproape 20 de ani, dar din lipsa fondurilor, nu a fost implementat, a precizat președintelui CJ Iași, Costel Alexe. In primavara va…