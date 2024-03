PSD Iași a făcut bilanțul racolărilor politice. ”Echipa noastră se consolidează” In prag de alegeri locale, PSD Iași și-a facut bilanțul racolarilor politice, iar rezultatul este unul impresionant, dupa cum veți vedea in randurile de mai jos. PSD Iasi a anunțat joi ca a cooptat in echipa inca un primar PNL, care va candida pe listele PSD la alegerile locale. Filiala din iași a PSD a precizat ca pana in prezent șase primari si un viceprimar PNL , un primar USR, un primar PMP si peste 50 de consilieri locali s-au alaturat social-democratilor la Iasi. PSD Iași a facut bilanțul racolarilor politice „Primarul Costel Hugianu si cei 8 consilieri locali ai comunei Stolniceni-Prajescu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

