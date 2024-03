Stiri pe aceeasi tema

- Doi primari si un viceprimar din judetul Iasi, membri PNL, vor candida pe listele PSD, a anuntat vineri conducerea filialei iesene a social-democratilor. Este vorba despre primarul comunei Dobrovat Catalin Martinus, primarul localitatii Gropnita, Ionel Oneaga si de viceprimarul comunei Lespezi Lucian…

- Liberalii se pregatesc de alegeri Ionel Bogdan președinte PNL Maramureș: Vlad Herman este candidatul liberal la primaria Targu Lapuș Liderul filialei judetene PNL Maramures, Ionel Bogdan, a declarat, miercuri, ca liberalii vor avea candidati proprii in toate localitatile din judet si nu se va face nicio…

- Liderul PSD Iasi, Bogdan Cojocaru, sustine ca Tudor Ciuhodaru a accelerat discutiile cu AUR dupa ce nu a mai primit sprijinul filialei pentru un nou mandat de europarlamentar si ca acesta nu si-a depus demisia la sediul PSD, ci s-a autoexclus din partid. Liderul social-democrat iesean a precizat…

- Filiala PSD Iași a facut doua achiziții de marca, doi primari din tabara opoziției. Aceștia vor candida din nou, dar pentru social-democrați . Primarul din Gorban, Silviu Isari, membru PMP, și edilul din comuna Mircești, Leon Balteanu, ales pe listele USR, s-au alaturat PSD-ului pentru a-și anunța candidaturile…

- Primarul PMP de la Gorban si edilul USR de la Mircesti vor candida pe listele PSD, au anuntat duminica social-democratii ieseni, surse politice precizand pentru News.ro ca PSD se afla in negocieri si cu alti primari din judetul Iasi. In ultimele zile, cei de la PSD au pierdut, in favoarea AUR, un deputat…

- Primarul PMP de la Gorban si edilul USR de la Mircesti vor candida pe listele PSD, au anuntat duminica social-democratii ieseni.Liderul filialei judetene PSD Iasi, Bogdan Cojocaru, a precizat duminica, intr-un comunicat de presa, ca primarul de la Gorban, Silviu Isari, membru PMP, si edilul comunei…

- In plus, potrivit unui document semnat in ultima ședința interna, liberalii sunt gata sa desființeze organizațiile care nu fac performanța la alegerile locale. La finalul saptamanii, liderii Coaliției trebuie sa ia o decizie și in ceea ce privește comasarea alegerilor.Scenariul potrivit caruia social-democrații…

- PSD Iași a descoperit pliante electorale ale PNL la Inspectoratul Școlar Județean. Un scandal politic a izbucnit recent la Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Iași, unde zeci de materiale de propaganda ale PNL au fost descoperite, amplasate strategic. Flyerele, pe care liberalii și-au pus cu mandrie…