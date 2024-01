Tranziția energetică, la mila Chinei. Occidentul va pierde una dintre cele mai mari oportunități economice Dificultatea de a elimina riscurile cu China nu a fost ințeleasa in mod adecvat de catre liderii occidentali. Deși obiectivul de a accelera producția de energie curata este binevenit, strategia nu este sustenabila. Daca guvernele occidentale incep un razboi total al subvențiilor intre ele, nu vor face decat sa mute investițiile catre cel mai bun […] The post Tranziția energetica, la mila Chinei. Occidentul va pierde una dintre cele mai mari oportunitați economice first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- China continua sa creasca nivelul de deschidere. In calitate de a doua cea mai mare entitate economica din lume, politicile economice ale Chinei sunt urmarite indeaproape de comunitatea internaționala. La conferința centrala de lucru pe probleme economice din China, organizata in perioada 11-12 decembrie,…

- Cifrele sunt indicii timpurii ca piata auto a Rusiei si rolul Chinei in aceasta s-au stabilizat dupa aproape doi ani de tulburari cauzate de sanctiunile impuse iesirii bruste de pe piata rusa a companiilor occidentale, in urma invaziei Moscovei in Ucraina. Dar sectorul, care a inregistrat o scadere…

- Fondul Monetar International si-a imbunatatit marti prognoza de crestere economica a Chinei la 5,4% pentru 2023, avertizand in acelasi timp ca problemele din sectorul imobiliar persista, transmite CNBC. China a luat și o decizie fara precedent prin creșterea deficitului bugetar, ceea ce inseamna o recunoaștere…

- Contractele futures pentru titeiul Brent au scazut cu 3,53 dolari, sau cu 3,5%, la 82,23 dolari pe baril, la, in timp ce titeiul american West Texas Intermediate a scazut cu 2,88 dolari sau cu 3,6%, la 77,94 dolari pe baril. Ambele contracte au atins cele mai reduse niveluri din 24 iulie, iar contractele…

- Contractele futures pentru titeiul Brent au scazut cu 3,53 dolari, sau cu 3,5%, la 82,23 dolari pe baril, la, in timp ce titeiul american West Texas Intermediate a scazut cu 2,88 dolari sau cu 3,6%, la 77,94 dolari pe baril. Ambele contracte au atins cele mai reduse niveluri din 24 iulie, iar contractele…

- Romania este in tranzitie energetica, dar trebuie sa fim foarte echilibrati si sa nu oprim capacitati de producere a energiei electrice pana nu punem altceva in loc, spune Istvan-Lorant Antal.

- Din momentul in care Rusia a invadat Ucraina, Statele Unite au incercat sa izoleze Moscova și sa exercite presiuni asupra Chinei, in incercarea de a determina gigantul asiatic sa pastreze distanța fața de un conflict aflat pe muchie de cuțit. Odata cu izb

- Președintele Zambiei, Hakainde Hichilema, a efectuat o vizita de stat in China, in perioada 10-16 Septembrie, fiind prezent la Shenzhen – provincia Guangdong, Jingganshan – provincia Jiangxi și Ningdu – provincia Fujian, unde a observat procesul de dezvoltare sociala. „Sunt foarte bucuros sa fac o vizita…