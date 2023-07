Stiri pe aceeasi tema

- Fondul Proprietatea va incasa 9,04 miliarde lei, dupa plata cheltuielilor incluzand și opțiunea de supra-alocare, din acțiunile pe care le deține la Hidroelectrica, se arata intr-un anunț publicat pe site-ul Bursei de Valori București (BVB).

- OMV Petrom a semnat un acord pentru achizitionarea mai multor proiecte pentru constructia de parcuri fotovoltaice in judetul Teleorman, cu o putere instalata de aproximativ 710 MW, se arata in raportul transmis de companie Bursei de Valori Bucuresti.Proiectele sunt dezvoltate de compania daneza Jantzen…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a pierdut 3,86 miliarde de lei la capitalizare, respectiv 1,85-, in aceasta saptamana, in timp ce valoarea tranzactiilor cu actiuni a scazut cu 39,82-, in comparatie cu saptamana anterioara. Potrivit datelor publicate de BVB, consultate de AGERPRES, capitalizarea bursiera…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a pierdut 749,267 milioane de lei la capitalizare, respectiv 0,35%, saptamana trecuta, in timp ce valoarea tranzactiilor cu actiuni a crescut cu 22,4%, in comparatie cu saptamana anterioara. Anunțul vine dupa ce BVB a inchis in scadere toți indicii in ședința de tranzacționare…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a castigat 888,966 milioane de lei la capitalizare, respectiv 0,42%, in aceasta saptamana, in timp ce valoarea tranzactiilor cu actiuni a scazut cu 5,48%, in comparatie cu saptamana anterioara. Potrivit datelor publicate de BVB, capitalizarea bursiera a ajuns la 209,315…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a pierdut 3,94 miliarde de lei la capitalizare, respectiv 1,87-, in aceasta saptamana, iar valoarea tranzactiilor cu actiuni a crescut cu 109,96-, in comparatie cu saptamana anterioara. Potrivit datelor publicate de BVB, consultate de AGERPRES, capitalizarea bursiera…

- Alum Tulcea a primit o oferta nesolicitata pentru vanzarea Sierra Mineral Holdings 1 Ltd (SMHL), o societate inregistrata in Insulele Virgine Britanice, pe care o detine, si va analiza potentiala tranzactie, potrivit unui raport al companiei transmis miercuri Bursei de Valori Bucuresti (BVB).

- ONE66 - Central Residence Brașov, proiect rezidențial de mare amploare, etalon al pieței highend din Transilvania, anunța incheierea unui parteneriat cu Meta Estate Trust, companie de tip holding care activeaza in sectorul imobiliar, prezenta pe piața SMT – AeRO a Bursei de Valori București sub simbolul…