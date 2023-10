"Tranzactie" cu substante interzise in Centrul Vechi al Bucurestiului. Un cumparator retinut de politistii locali

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera Satu Mare au descoperit in masina unui satmarean aproximativ 80 de grame de substanțe interzise. Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Biroul Teritorial Satu Mare…

- La data de 14 octombrie 2023, politistii municipiului Lugoj, ai orasului Gataia, Deta si Ciacova, au desfasurat actiuni, pentru prevenirea si combaterea consumului de droguri sau alte substante interzise la volan, precum si pentru conducerea sub influenta bauturilor alcoolice. La data de 14 octombrie…

- CARAȘ-SEVERIN – Poliția județului a prezentat cateva cazuri de persoane surprinse, in ultimele nopți, pe strada sub diferite influențe, deținand substanțe care ar putea fi droguri sau chiar oprite la timp pe drumurile publice, inainte de a se intampla vreo nenorocire implicand conducatori auto inconștienți,…

- Un barbat și-a dat foc in Centrul Vechi al Bucureștiului, sambata noapte. El a fost salvat de o patrula de poliție care a stins focul cu extinctorul din mașina. Polițiștii au sunat la ambulanța și barbatul a fost transportat la Spitalul Floreasca. Sambata noapte, in jurul orei 04.10, in timp ce se aflau…

- Un barbat a fost retinut de procurorii DIICOT dupa ce ar fi incercat sa ofere mita unui jandarm care il depistase avand asupra sa ketamina si pe care ar fi intentionat sa o comercializeze. Potrivit unui comunicat al DIICOT, procurorii de la Structura Centrala au dispus retinerea pentru o perioada de…

- Un barbat cu permisul suspendat a fost prins la volan de politistii din Maramures si a fost testat pozitiv la substante interzise. Barbatul a fost retinut pentru 24 de ore, potrivit news.ro.”Politistii din Baia Mare, au oprit in trafic un autoturism care circula pe bulevardul Regele Ferdinand, intersectie…

- Politistii locali au depistat doi barbati, intr-o statie de vaporetto din centrul orasului, care aveau asupra lor substante interzise. Politistii au fost sesizati de mai multi timisoreni in privinta celor doi, care au fost dati pe mana Brigazii pentru Combaterea Criminalitații Organizate Timișoara.…

- O mare parte dintre mijloacele de transport public reprezinta o sursa inepuizabila de mizerie, nesiguranța și disconfort, aspect care incurajeaza folosirea mașinilor personale, un dezavantaj imens pentru traficul, deja supraagomerat al Capitalei. Pentru a imbunatați experiența calatorilor din mijloacele…