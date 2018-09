Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care Antalis, divizia de distributie a produselor din hartie a grupului francez Sequana, a preluat in luna iulie a acestui an distribuitorul local de materiale pentru industria publicitara Verla, mutare prin care operatorul francez isi intareste prezenta…

- Consiliul Concurentei a declansat o investigatie privind un posibil abuz de pozitie dominanta al companiei Hidroelectrica pe piata producerii si comercializarii de energie electrica din Romania, potrivit unui comunicat al autoritații pentru concurenta. "Consiliul Concurenţei are suspiciunea că…

- Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care grupul elvetian Ringier si compania Sport Media Group din Bulgaria au cumparat de la Intact Media Group brandul Gazeta Sporturilor si siteul gsp.ro, tranzactia incluzand editiile print si online, precum si transferul echipei. “Analiza…

- Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care companiile Nobel Coatings International B.V si Panter B.V., membre ale grupului Akzo Nobel Olanda , a preiau Fabryo Corporation SRL. Potrivit unui comunicat al Consiliului Concurentei, Grupul Akzo Nobel este specializat in productia si comercializarea…

- Tranzacția prin care Gazeta Sporturilor a fost cumparata de Ringier Sportal SRL este anchetata de Consiliul Concurenței.Ringier Sportal SRL este o companie ai carei asociați sunt Ringier AG și Digital Ventures Ltd. Ringier AG face parte din Grupul Ringier, iar Digital Ventures Ltd este o…

- Consiliul Concurentei a anuntat marti ca analizeaza tranzactia prin care MET Holding AG din Elvetia preia compania RWE Energie SRL Romania, scrie News.ro.Citeste si: Rares Bogdan a EXPLODAT pe Facebook! Jurnalistul cere DEMISIA ministrului Educatiei dupa un fake news ”In conformitate…

- Ioana Filipescu, Deloitte Romania: Exista jucatori mondiali care nu sunt inca prezenti in Romania si care se uita la piata locala. Doua tranzactii au avut loc pe piata de lacuri si vopsele din Romania in ultimii doi ani, iar cea de-a treia se afla in expectativa, dupa ce Reconstruction Capital…