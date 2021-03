Tranzacția prin care Immofinanz ar fi preluat S Immo pare să fi picat Tranzacția prin care Immofinanz ar fi preluat S Immo pare sa fi picat, cel puțin in Austria. Comisia austriaca care reglementeaza tranzacțiile a notificat Immofinanz ca se inițiaza o procedura de revizuire in conformitate cu Legea austriaca a tranzacțiilor cu privire la o eventuala preluare a minimum 50% plus o acțiune din S Immo. Al doilea comitet al Comisiei din Austriei a decis, in temeiul unei cereri formulate de Petrus Advisers Investments Fund LP, sa inițieze o procedura de revizuire cu privire la compania Immofinanz. Reclamantul susține ca, pe baza achizițiilor de acțiuni la Immofinanz… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

