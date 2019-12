Transportatorii rutieri: Starea infrastructurii rutiere nu justifică nici măcar plata vignetei "Renuntarea la supraacciza nu este un moft ci o chestiune de principiu. Starea infrastructurii rutiere nu justifica nici macar plata vignetei, astfel incat orice argument contra eliminarii supraaccizei nu reprezinta altceva decat o dovada de imbecilitate politica. Asistam deja la reactii total rupte de realitate, din partea unor politicieni, in ceea ce priveste eliminarea acestei taxe la taxaa, la care, in plus, se mai aplica si TVA-ul", au transmis, miercuri seara, reprezentatii FORT. Potrivit acestora, "supraacciza a produs deja suficiente pagube bugetului de stat si consumatorilor… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

