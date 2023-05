Stiri pe aceeasi tema

- Grupul care reprezinta studiourile de la Hollywood nu ia in considerare greva scenariștilor, scrie Reuters. Alianța Producatorilor de Film și Televiziune (AMPTP), care reprezinta studiouri importante precum Walt Disney Co (DIS.N) și Netflix Inc (NFLX.

- Mii de scenariști de la Hollywood și din industria show-urilor TV au intrat in greva. Negocierile cu studiourile importante de film și cu platformele de streaming pentru creșterea salariilor au eșuat. Este prima greva a scenariștilor din ultimii 15 ani.

- Mii de scenaristi de film si de televiziune din SUA intra de marți, 2 mai, in greva, dupa esecul negocierilor purtate cu principalele studiouri cinematografice si cu platformele online privind cresterea salariilor, informeaza AFP, preluata de Agerpres.„Nu am ajuns la un acord cu studiourile si cu distribuitorii.…

- Scenariștii și reprezentanții studiourile de la Hollywood poarta discuții de ultim moment, pentru a evita greva care ar putea incepe marți.Sindicatul scenariștilor amenința cu declanșarea grevei daca nu se ajunge la o ințelegere cu companii precum Walt Disney și Netflix. Aceasta ar fi prima greva…

- Actrita Ariana DeBose va fi gazda galei de anul acesta a Tony Awards, cele mai importante distinctii atribuite de industria teatrala din Statele Unite, informeaza revista Variety.Este pentru a doua oara cand actrita este gazda celei mai importante ceremonii de pe Broadway, care va avea loc pe 11…

- Concentrandu-și atacurile in zona Bahmutului, trupele rusești au adoptat o tactica a distrugerii complete a teritoriului, in stilul razboiului din Siria, susțin autoritațile ucrainene, care acuza forțele inamice de a parjoli pamantul și de a nu lasa nimic in picioare. In schimb, rușii le intorc acuzațiile,…

- Nora Baldovin (www.b1tv.ro) La protestele din timpul nopții, oamenii s-au adunat in fața casei lui Netanyahu din Ierusalim, dar și in fața parlamentului. Protestele de peste noapte din Israel fața de reforma judiciara propusa și demiterea ministrului apararii, Yoav Gallant, au determinat diverși oficiali…

- Medicii rezidenti din Anglia au intrat intr-o greva de trei zile din cauza nemultumirilor salariale, la inceputul unei saptamani de proteste sindicale in Regatul Unit. Ministrul sanatatii spune ca greva va perturba grav sistemul public de sanatate, dar medicii cer cresterea veniturilor cu 35 de procente,…