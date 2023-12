Mai multe state europene, printre care și Romania, au reușit includerea transhumanței in patrimoniul imaterial UNESCO, dupa ce Grecia, Austria și Italia au reușit in 2019 inscrierea in program a elementului ”Transhumanta, stramutarea sezoniera a turmelor de-a lungul traseelor migratoare in zona mediteraneeana si in Alpi”, relateaza Agerpres. Comisia parlamentara pentru relatia cu UNESCO transmite ca inscrierea dosarului multinational Transhumanta pe Lista reprezentativa a patrimoniului cultural imaterial al umanitatii reprezinta un pas crucial in eforturile de conservare a traditiilor autentice…