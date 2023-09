Stiri pe aceeasi tema

- Explozia de la Calimanești, in urma careia 4 angajați ai UMB au murit, a fost posibila din cauza nerespectarii avizului de amplasament al conductelor de gaze emis de Transgaz, susține compania.

- Transgaz comunica public faptul ca in opinia companiei constructorul nu a respectat prevederile Avizului de amplasament. “In noaptea de 21 septembrie 2023, in județul Vrancea, in jurul orei 01:15, pe conducta de transport gaze naturale Dn800 Șendreni-Onești, in zona localitații Calimanești, la kilometrul…

- Patru oameni au murit și cinci au fost raniți, in noaptea de miercuri spre joi, in localitatea Calimanești, județul Vrancea, dupa o explozie urmata de incendiu la magistrala de gaz din zona Autostrazii A7. Victimele erau angajați ai societații care executa lucrarile la Autostrada Moldovei. Explozia…

- Patru muncitori care lucrau pe șantierul Autostrazii Moldova au murit miercuri spre joi noaptea la Calimanești, in Vrancea, unde a explodat magistrala de gaze. Alți cinci oameni sunt raniți, iar flacarile care au urmat exploziei au fost vizibile de la kilometri distanța.Imaginile filmate dupa explozia…

- Constructorul bacauan Dorinel Umbrarescu a caștigat licitația pentru contractul de execuție a unui lot al autostrazii A8 Iași – Targu Mureș. Lucrarile vor costa 1,56 de miliarde de lei. Asocierea SA&PE Construct S.R.L. – Spedition UMB S.R.L. – Tehnostrade S.R.L. a fost desemnata caștigatoarea contractului…