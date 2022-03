Transformările prin care trece organismul nostru în această perioadă ne pot influenţa apetitul Trecerea la ora de vara poate avea un impact extrem de puternic asupra organismului uman, a declarat nutritionistul Adina Rusu, mentionand ca aceasta poate fi cauza alegerilor alimentare nesanatoase si a unui apetit dereglat, potrivit Agerpres.Ea arata ca oamenii au un simt natural al timpului, un ritm circadian care se dezvolta chiar inainte de nastere, din viata intrauterina. In opinia sa, perturbarea acestui ritm poate fi extrem de periculoasa, studiile scotand in evidenta o crestere a numarului de accidente de masina, precum si a incidentei infarctului de miocard, a atacurilor vasculare cerebrale… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

