Transfigurarea Domnului asociat al interlopilor, pe mâna unui propagandist PCR Brașovul, de departe, este in topul aberațiilor politice și al jocurilor de putere. Daca, pana deunazi, vobeam de o triada Cancescu – Nița – Scripcaru, fiecare cu partidul lui, astazi, la masa puterii, s-au așezat și interlopii. Descinderile Poliției la membrii unei grupari infracționale specializate in infrațiuni de skimming (clonarea de carduri și retragerea de sume din bancomate), au relevat cat de adanc au penetrat infractorii instituțiile statului. Vorbește lumea pe la colțuri ca, daca nu ar fi intrat pe fir americanii cu serviciile lor, la noi inca se facea balet pe ritm de manea. Așa ca,… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

