- Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a declarat joi ca nevalid un acord crucial ce permite transferul de date personale intre Uniunea Europeana si SUA, asa-numitul ‘Privacy Shield’, din cauza riscului pe care il reprezinta programele americane de supraveghere a acestor date, potrivit Reuters.…

- Parlamentul de la Budapesta urmeaza sa voteze o initiativa guvernamentala care va permite municipalitatilor sa plafoneze numarul de zile in care proprietarii apartamentelor le pot inchiria prin platforma Airbnb, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres. Proiectul vine in sprijinul industriei hoteliere…

- CE avertizeaza Romania in privința taierilor ilegale de paduri Foto: Sergiu Șteț. Comisia Europeana avertizeaza România ca peste o luna va ajunge la Curtea Europeana de Justiție din cauza taierilor ilegale de paduri. Executivul european le cere autoritaților de la București sa intervina…

- Ungaria si-a incalcat obligatiile europene in domeniul procedurilor de azil si de expulzare a unor cetateni ai unor tari terte aflati in sejur in neregula pe teritoriul ungar, a apreciat joi avocatul general al Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) Priit Pikamae, relateaza Reuters, potrivit…

- Decizia Judecatorilor Curtii de Justitie a Uniunii Europene: 1) Romania, pe de o parte, prin nerespectarea sistematica si persistenta, din anul 2007 si pana cel putin in anul 2016, a valorilor‑limita zilnice pentru concentratiile de PM10 si prin nerespectarea sistematica si persistenta, din…