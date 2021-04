Stiri pe aceeasi tema

- In vederea optimizarii cererii de transport, programul de transport pentru traseele 2,8, 10,15,24 și zona 120, se va modifica incepand cu data de 08.04.2021, dupa cum urmeaza: Traseul 2 Luni-Vineri : • Plecari din Sapoca -Strada Rotunda : 05:15-05:45-06:15-06:45-07:00-07:30-08:00-08:15-08:45-09:15-09:45-10:45-11:15-11:45-12:00-12:15-13:00-13:15-13:30-13:45-14:00-14:15-14:30-15:00-15:15-15:30-16:00-16:15-16:30-16:45-17:00-17:15-17:30-18:00-18:15-18:30-18:45-19:00-19:15-20:00-…

- In vederea optimizarii cererii de transport, programul de transport pentru traseele 2,8, 10,15,24 și zona 120, se va modifica incepand cu data de 08.04.2021, dupa cum urmeaza: Traseul 2 Luni-Vineri : • Plecari din Sapoca -Strada Rotunda : 05:15-05:45-06:15-06:45-07:00-07:30-08:00-08:15-08:45-09:15-09:45-10:45-11:15-11:45-12:00-12:15-13:00-13:15-13:30-13:45-14:00-14:15-14:30-15:00-15:15-15:30-16:00-16:15-16:30-16:45-17:00-17:15-17:30-18:00-18:15-18:30-18:45-19:00-19:15-20:00-…

- Trans Bus SA le aduce calatorilor la cunoștința ca, incepand cu data de 11 februarie 2021, traseul 2 va avea intinerariul Gara C.F.R – Sapoca și retur. Tot cu aceasta data se modifica programul de transport public dupa cum urmeaza. Traseul 2 Luni-Vineri : • Plecari din Sapoca-str. Rotunda: 05:15-05:30-05:45-06:00-06:15-06:30-06:45-07:00-07:15-07:30-07:45-08:00-08:15-08:45-09:15-09:45-10:15-10:45-11:15-11:30-11:45-12:00-12:15-12:30-12:45-13:00-13:15-13:30-13:45-14:00-14:15-14:30-14:45-15:00-15:15-15:30-15:45-16:00-16:15-16:30-16:45-17:00-17:15-17:30-17:45-18:00-18:15-18:30-18:45-19:00-19:15-20:00-20:30-…

- A inceput licitația pentru cele mai profitabile trasee de transport in Alba. Consiliul Județean, demersuri pentru aprobarea unui nou program de transport calatori Procedura de delegare a gestiuniii serviciului public de transport județean de persoane prin intermediul curselor regulate pe raza județului,…

- Potrivit unui comunicat al Administratiei Nationale de Meteorologie "in perioada 6 9 februarie, circulatia aerului, preponderent din sector sudic, favorizeaza avansul dinspre nordul Africii a unei mase de aer incarcate cu particule de praf de origine sahariana, indeosebi catre sudul, centrul si sud…

- Stimati calatori, va aducem la cunostinta urmatorul program de transport pe care il vom executa in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Buzau – Maracineni, incepand cu 01.02.2021: Avand in vedere Hotararea nr. 203/26.01.2021 a AGA ADI Buzau-Maracineni programul de transport…

- Societatea Trans Bus SA Buzau a anunțat noul program ce va fi valabil de luni, 1 februarie. Modificari sunt in special pe traseele rurale, unde, din cauza pierderilor, au fost eliminate mai multe curse. Vezi mai jos programul pe fiecare traseu in parte (de luni-vineri, dar și in weekend). Traseul 1…

- Primaria orasului Durlești informeaza ca incepand cu data de 17.01.2021, se modifica traseul liniei de autobuz nr. 11 in raza orasului Durlești de pe str. Ștefan Voda și Alexandru cel Bun pe str. Livezilor și in continuare pe traseul stabilit. In acest sens pe str.