Stiri pe aceeasi tema

- Societatea de Transport Public Local Deva SRL anunta modificari in programul transportului public local de pe raza municipiului Deva pentru miercuri, 24 ianuarie 2024. Ca urmare a faptului ca aceasta zi este declarata oficial ca nelucratoare, autobuzele de pe toate traseele vor circula dupa…

- Maine, 24 ianuarie, zi libera in sistemul bugetar, cu ocazia sarbatoririi Unirii Principatelor Romane, autobuzele Trans Bus vor circula conform unui program special. Orarul de transport pentru ziua de maine poate fi consultat AICI .

- Nu, nu e vorba de nicio eroare și nici de vreo gluma! Guvernul a decis sa introduca, incepand cu anul 2024, posibilitatea ca Autoritatea pentru Reforma Feroviara (ARF) si operatorii de serviciu public de transport feroviar de calatori pot introduce servicii de autocare/autobuze pentru inlocuirea trenurilor…

- In perioada 31decembrie – 2 ianuarie 2024, mijloacele de transport in comun vor circula dupa urmatorul program: Duminica, 31 Decembrie 2023 – ultimele plecari in cursa vor fi la ora 19:00. Luni, 1 Ianuarie 2024 – autobuzele vor circula de la ora 13:00, avand un orar corespunzator unei zile de duminica.…

- Romanii care vor sa mearga la cumparaturi pentru aprovizionarea din noaptea dintre ani vor sa știe programul magazinelor de Revelion 2024. Intre ce ore sunt deschise marile hipermarketuri din țara și pana cand iși mai pot face cumparaturile? Intre Craciun și Revelion, o mulțime de oameni merg la cumparaturi…

- Societatea de Transport Public Local Deva SRL anunța programul dupa care vor circula mijloacele de transport in comun din municipiul Deva, in perioada 24-26 decembrie 2023 și 31 decembrie 2023-2 ianuarie 2024. Autobuzele și microbuzele societații de transport public vor circula dupa urmatorul…

- PROGRAMUL autobuzelor STP in perioada 30 noiembrie – 1 Decembrie 2023, la Alba Iulia. Cum circula autobuzele de Ziua Naționala Societatea de Transport Public SA Alba Iulia iși adapteaza programul de transport in Zona Metropolitana Alba Iulia, pentru intervalul 30 noiembrie – 1 Decembrie 2023 – Ziua…

- Joi, 30 noiembrie, și vineri, 1 decembrie, autobuzele și troleibuzele URBIS Baia Mare vor circula dupa programul unei zile de sambata. Asta pentru ca in cele doua zile sunt libere de stat. Programul complet poate fi vazut aici . Vlad HERMAN The post Cum vor circula autobuzele și troleibuzele URBIS in…