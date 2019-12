Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Tudose și-a dat demisia din Pro Romania. Fostul premier și-a motivat decizia prin faptul ca exista un dezacord total cu deciziile conducerii centrale.Mihai Tudose a anunțat pe Facebook ca a decis sa demisioneze din Pro Romania, partid condus de Victor Ponta."Motivele acestui act și anume totalul…

- Fostul europarlamentar Daciana Sarbu lasa de inteles, intr-o postare pe Facebook, ca l-ar fi avertizat pe sotul sau, Victor Ponta, cu privire la faptul ca unii dintre cei cooptati in Pro Romania nu ar fi trebuit sa ii fie alaturi. Daciana Sarbu scrie „Noi i-am spus”, drept comentariu la un mesaj al…

- Victor Ponta a avut un raspuns scurt pentru Mihai Tudose: "Ii urez succes dlui Tudose la PNL / noi ne vedem de ProRomania", noteaza B1.ro. Citeste si: Mihai Tudose, replica dura pentru Victor Ponta: "Nu ai vrea tu, Victor, sa-ti dai tu demisia? Ca sa nu te mai deranjam" Fostul premier,…

- ​​Acuzat de tradare, Mihai Tudose îi cere demisia lui Victor Ponta de la conducerea Pro România, sugerând într-o postare pe Facebook ca liderul partidului nu este susținut de colegii din conducerea formațiunii. „În condițiile în care toooooate ,,negocierile”…

- "Școala lui Dragnea....Adica: cine nu e de acord cu mine, cine nu face ce spun eu... este exclus din partid, supus oprobriului public, acuzat de tradare, infierat, desființat etc. Eu am avut o opinie. Un grup de colegi parlamentari au avut și ei o opinie. Care, oroare, nu a corespuns cu ,,parerea”…

- Prieten apropiat al lui Victor Ponta, Mihai Sturzu, are o postare pe Facebook in care arata ca Ponta a acceptat in Pro Romania ”toate fosilele și lingaii”, tocmai de aceea era de așteptat sa fie tradat. La postarea lui Sturzu comenteaza și soția lui Victor Ponta, Daciana Sarbu, cea care arata ca…

- ”Observ ca Victor Ponta imi amesteca numele in tot felul de negocieri cu care nu am nicio treaba de altfel. Vreau sa-i transmit doar ca suntem in aceasta situatie, de a pierde guvernarea, strict din cauza tradarii lui si a negocierilor pe care le facea, pe la Neptun, fie cu PNL pentru presedintia…

- "Era evident pt toata lumea acest rezultat, ca Rovana Plumb va fi respinsa. In discuția mea cu Viorica Dancila, din august, i-am spus ca nu e o idee buna Rovana, ca va fi respinsa. Am propus-o pe Corina Crețu, dar a zis ca nu o vrea. Atunci am zis Ramona Manescu, ea a zis sa fie de la PSD. I-am spus…