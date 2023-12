Stiri pe aceeasi tema

- Comunicat. Primaria Municipiului Arad și Direcția de Asistența Sociala (DAS) Arad informeaza ca, incepand cu data de 21.11.2023, se restrange la un singur centru activitatea... The post Cererile pentru ajutorul la incalzire se preiau la sediul DAS Arad appeared first on Special Arad · ultimele știri…

- Primaria Municipiului Arad și Compania de Transport Public Arad anunta publicul calator ca sambata, 07.10.2023, in intervalul 8:00 – 16:00, din cauza unor lucrari de mentenanța... The post Oprire temporara a circulatiei tramvaielor pe tronsonul Piața Romana – Gara Aradul Nou appeared first on Special…

- Comunicat. Compania de Apa Arad anunța ca joi, 28.09.2023, vor avea loc lucrari de cuplare conducte in UAT Șiria, care necesita intreruperea furnizarii apei potabile.... The post Compania de Apa anunța intreruperi in localitațile Șiria, Galșa și Masca appeared first on Special Arad · ultimele știri…

- Primaria Municipiului Arad și Compania de Transport Public Arad anunța ca miercuri (27 septembrie 2023) dimineața, in intervalul orar 9:00 – 10:00, din cauza unor... The post Tramvaiele vor ocoli bulevardul timp de o ora din cauza toaletarii arborilor appeared first on Special Arad · ultimele știri…

- Primaria Municipiului Arad și Compania de Transport Public Arad anunța ca miercuri (27 septembrie 2023) dimineața, in intervalul orar 9:00 – 10:00, din cauza unor... The post Tramvaiele vor ocoli bulevardul pentru o ora din cauza toaletarii arborilor appeared first on Special Arad · ultimele știri din…

- Comunicat. Compania de Apa Arad anunța ca, joi, 21.09.2023, vor avea loc lucrari de intreținere si mentenanța la rețeaua de distribuție in zona localitații Zimandul... The post Compania de Apa anunZimandul Nou va fi fara apa, 6 ore, joi appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Comunicat. Primaria Municipiului Arad și Compania de Transport Public Arad anunta publicul calator ca incepand cu data de 15.09.2023 (ora 10:00) pana la data de... The post Oprire temporara a circulatiei tramvaielor pe tronsonul Podgoria – Piața Romana appeared first on Special Arad · ultimele știri…