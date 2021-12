Dipaly Roy nu avea bani de mincare. Impreuna cu soțul ei, Pradip, lucra in sectorul confecțiilor in Bangladesh cand pandemia de Covid-19 a dus la disponibilizari in masa iar multe fabrici au fost inchise. Cei doi au devenit șomeri, la fel ca milioane de salariați din intreaga lume. Banca Mondiala estimeaza ca 97 de milioane […] The post Traiul cu nici 2 dolari pe zi: pandemia a impins milioane de oameni in saracie first appeared on Ziarul National .