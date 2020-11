Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte Traian Basescu a lansat, miercuri, un atac la adresa șefului DSU, Raed Arafat, spunand ca, in situație de criza, Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) are nevoie de un cap limpede....

- Traian Basescu, europarlamentar PMP, sustine ca Raed Arafat nu poate reactiona eficient in momente de criza si face apel la guvernanti sa nu lase tara si viata oamenilor pe mana lui.Fostul presedinte Traian Basescu precizeaza ca ISU, sub comanda lui Arafat, ar fi trebuit sa ii transfere in timp util…

- Carantina a fost prelungita cu 14 zile, in Vișeu de Jos. S-au instituit noi masuri pentru operatorii economici care desfașoara activitați de comerț Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Secretar de Stat, Dr. Raed Arafat, a emis ordinul nr. 4659857 din 07.11.2020 pentru prelungirea masurii…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a declarat vineri seara ca nu sunt interzise activitatile de campanie electorala, care se vor desfasura dupa anumite reguli, punctand faptul ca in unele zone acestea nu pot avea loc doar in mediul online.Citește și: Traian Basescu:…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a declarat vineri ca, in prezent, autoritatile se asteapta ca numarul cazurilor de COVID sa creasca, adaugand, insa, ca in masura in care noile masuri aprobate de Guvern vor fi aplicate corect, peste 30 de zile este asteptata o scadere a…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat , a declarat, la Antena 3, ca, in prezent, se urmarește situația și daca reușim sa ajungem la un platou, e posibil sa incepem sa coboram in privința numarului de cazuri zilnice de COVID-19. „Totuși, cifra e mare și vreau sa se ințeleaga…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, sustine ca in astfel de situatii, cum este pelerinajul la moastele Sf. Parascheva, viata oamenilor poate fi pusa in pericol, pentru ca riscul de infectare cu coronavirus este mare. "Eu sper ca lumea sa fie inteleapta in final, sa lase la…

- ​​Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat nu va vota la alegerile locale de duminica. Motivul: nu are viza de flotant, având domiciliul în cartea de identitate în Mureș. "Sunt în București, nu am facut viza de flotant așa ca nu am cum sa votez.…