Fostul președinte Traian Basescu considera ca decizia liderilor PSD și USR de a demisiona din Parlament, pentru a nu beneficia de pensiile speciale, este o culme a lichelismului politic. Intr-o intervenție in exclusivitate la Realitatea Plus, fostul șef al statului și al PMP a afirmat ca demersul, pe langa faptul ca nu are niciun efect real, inceraca sa ascunda și lipsa voinței politice de a modifica legislația pensiilor speciale.

"Lichelismul in politica romaneasa a ajuns la culmi. Eu nu am mai vazut o asemenea degradare in timpul unei campanii electorale.

Legea care anuleaza…