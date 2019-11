Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan Niculescu Duvaz s-a stins din viața in aceasta seara, dupa o boala necruțatoare. Participant activ la Revoluția din 1989, fost ministru al Tineretului și Sportului in guvernul condus de Petre Roman, dar și in cele ale lui Victor Ciorbea și Adrian Nastase, deputat și senator al PD și ulterior…

- Traian Basescu reactioneaza la vestea decesului lui Bogdan Niculescu Duvaz. Fostul președinte a spus ca Duvaz a fost poate printre cei mai importanți catalizatori ai tranziției de la Constituția comunista la Legea fundamentala de astazi.„Suflet de stanga, insa, in mod categoric. El a plecat…

