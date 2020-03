Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat, sambata, ca a decis sa decreteze starea de urgența in Romania incepand de saptamana viitoare, pentru a permite o lupta mai eficienta cu epidemia de coronavirus. Anunțul a fost facut la depunerea noului guvern condus de Ludovic Orban – investit sambata de Parlament,…

- "Partidul National Liberal si-a asumat aceasta sarcina dificila a guvernarii in vremuri grele pentru tara si cu un nou Guvern, cu puteri depline, sunt convins ca va reusi sa gestioneze cat mai bine situatia provocata de pandemia COVID-19. Guvernul va asigura cu prioritate resursele bugetare necesare…

- In cel mai pesimist scenariu, 214 milioane de americani vor fi infectați cu noul coronavirus, estimeaza Center for Disease Control, agenția pentru prevenirea și controlul bolilor din SUA, transmite New York Times.Intre 160 și 214 milioane de americani ar putea fi infectați cu noul coronavirus…

- Profesorul Alexandru Rafila, seful laboratorului din cadrul Institutului "Matei Bals", sustine ca in urmatoarele zile in Romania se vor inregistra "sute” de cazuri de infectare cu noul coronavirus. "Probabil ca peste o saptamana o sa fie multe sute de persoane infectate”, afirma el."Probabil…

- Comisia Europeana a prezentat, vineri, o serie de masuri economice si fiscale, in cadrul unui efort coordonat la nivelul Uniunii Europene, pentru atenuarea impactului socio-economic generat de pandemia de coronavirus.Comisia Europeana prezinta astazi o reactie imediata pentru atenuarea impactului…

- Intrebat daca se vor majora pensiile de la 1 septembrie, Marcel Ciolacu a raspuns:"Opinia mea ca politican: Partidul Național Liberal dorește aniticipate pentru a nu face aceste lucruri. Mai mult, avem și un deficit excesiv. Nu poți sa vii sa dai bani inapoi la banci și apoi sa spui ca nu ai bani.…

- Siegfried Muresan, europarlamentar PNL, vicepreședinte al PPE a delcarat ca Raportul Comisiei Europene, publicat ca prima etapa in declanșarea procedurii de deficit excesiv fața de Romania, este consecința anilor de risipa și de politica fiscala iresponsabila ale guvernelor PSD. „Timp de 3 ani, cele…

- Intrevederea premierului Ludovic Orban cu Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene, și declarații comune de presa: Ursula von der Leyen: Buna dimineata! Imi face o deosebita placere și onoare sa il avem pe premierul Romaniei astazi aici, pe domnul Ludovic Orban. Ce placere sa va revad și…