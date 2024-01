Stiri pe aceeasi tema

- Dupa cateva zile in care a fost internat in spital, Traian Basescu ar putea sa fie externat, astazi, conform surelor citate de Realitatea PLUS. Vineri seara, fostul președinte a ajuns intr-o stare destul de grava la Spitalul Militar din Capitala. In tot acest timp el a fost internat in Secția de Boli…

- Traian Basescu se afla internat in spital din cauza unei viroze puternice. Fostul presedinte, ajuns la 72 ani, este de trei zile sub supravegherea medicilor de la Spitalul Militar din Capitala. Basescu primește insa o lovitura, pe patul de spital. L-au exclus de pe lista pentru europarlamentare Fostul…

- In varsta de 72 de ani, fostul lider al statului se afla pe secția de Boli Infecțioase, unde primește tratament pentru gripa A, asta dupa ce o viroza puternica i-a afectat plamanii. Traian Basescu, fostul președinte al Romaniei, a fost adus de urgența la Spitalul Militar Carol Davila din București dupa…

- Traian Basescu a fost internat in spital, vineri seara, la secția Boli Infecțioase, dupa ce medicii au stabilit ca sufera de viroza pulmonara. Aflat in Spitalul Militar din București inca de vineri seara, unde a fost internat in secția de Boli Infecțioase, fostul președinte al Romaniei, europarlamentarul…

- Fostul președinte Traian Basescu a fost internat in secția de Boli Infecțioase a Spitalului Militar din Capitala. Traian Basescu a fost internat in secția de Boli Infecțioase a Spitalului Militar din București , dupa ce a resimțit simptome ale gripei. Cu toate acestea, afecțiunile cronice pe care le…

- Fostul președinte Traian Basescu a ajuns de urgența la Spitalul Militar, din Capitala. El este infectat cu gripa de tip A, care a agravat starea de sanatate și bolile de care sufera. Basescu se afla internat la secția de Infecțiose, unde este sub tratament.In 2022, Basescu a fost la un spital din Belgia…

- Fostul președinte Traian Basescu a fost internat in spital. Este la secția de boli infecțioase a Spitalului Militar Fostul președinte Traian Basescu a fost spitalizat. Actual europarlamentar, fostul șef al statului se afla in prezent la Spitalul Militar din Capitala, la secția de boli infecțioase. Traian…

- Fostul presedinte Traian Basescu 72 de ani , actual europarlamentar, se afla internat in Spitalul Militar din Bucuresti din cauza unei gripe de tip A, potrivit stiripesurse.ro.Starea de sanatate a fostului sef al statului "este stabila si se imbunatateste", conform sursei citate, Traian Basescu fiind…