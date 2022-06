Tragerea Loto 6/49 din 5 iunie 2022. Fondul pentru categoria I, suplimentat cu 300.000 de lei

Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, 22 mai, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Vedeți mai jos numerele caștigatoare. Rezultatele Loto 6/49 din 22 mai 2022 Loto 6 din 49: Loto 5 din 40: Joker: 20, 23, 37, 24, 35 +19Noroc Plus: 5 4 3 1 7 0SuperNoroc:Noroc: Report in valoare de…

- Joi, 12 mai, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc. Numerele loto caștigatoare vor fi afișate dupa ora 18.30.Rezultatele Loto 6/49 din 12 mai 2022Loto 6 din 49: Loto 5 din 40: Joker: Noroc Plus: SuperNoroc: Noroc:Report de peste 1 milion de euro la categoria…

- Astazi, 8 mai, au avut noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Numerele loto caștigatoare sunt mai jos: Rezultatele Loto 6/49 din 8 mai 2022 Loto 6 din 49: 22, 8, 27, 3, 41, 11Loto 5 din 40: 17, 23, 5, 22, 10, 16Joker: 8, 41, 28, 36, 21 (+16)Noroc Plus: 3, 0, 4, 6,…

- Astazi, 8 mai, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Numerele loto caștigatoare vor fi afișate dupa ora 18.30. Rezultatele Loto 6/49 din 8 mai 2022 Loto 6 din 49:Loto 5 din 40:Joker:Noroc Plus:SuperNoroc:Noroc: Report de peste 1 milion de euro la categoria…

- Duminica, 1 mai, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Numerele loto caștigatoare vor fi afișate dupa ora 18.30.Rezultatele Loto 6/49 din 1 mai 2022Loto 6 din 49:Loto 5 din 40:Joker:Noroc Plus:SuperNoroc:Noroc:Report in valoare de 867.000 de euro la tragerea…

- Joi, 7 aprilie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, dupa ce la tragerile de duminica, 3 aprilie, Loteria Romana a acordat peste 21.200 de caștiguri in valoare totala de peste 1,15 milioane de lei. Rezultatele Loto 6/49 din 7 aprilie 2022 Loto 6 din…

- Joi, 7 aprilie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Numerele loto caștigatoare vor fi afișate dupa ora 18.30.Rezultatele Loto 6/49 din 7 aprilie 2022Loto 6 din 49:Loto 5 din 40:Joker:Noroc Plus:SuperNoroc:Noroc:Report in valoare de 1,18 milioane de…

- Joi, 24 martie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, dupa ce la tragerile de duminica, 20 martie, Loteria Romana a acordat peste 30.700 de caștiguri in valoare totala de peste 1,38 milioane de lei.Rezultatele Loto 6/49 din 24 martie 2022Loto 6 din 49:Loto…