Tragedie. Un adolescent a murit după ce s-a jucat non-stop pe calculator Tanarul s-a prabușit langa birou dupa ce a suferit un accident vascular. Tatal sau este cel care l-a gasit, a incercat sa il resusciteze, dar acesta era deja mort. Barbatul a recunoscut ca fiul sau era dependent de jocurile pe calculator, petrecea zeci de ore in universul virtual și ajunsese sa lipseasca foarte mult de la școala. Tatal adolescentului spune ca a incercat sa il ajute pe fiul sau sa se vindece de aceasta dependența, in zadar insa. Spera acum ca moartea fiului sau sa fie un semnal de alarma pentru alți copii depdendenți de jocurile video și pentru parinții acestora. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

