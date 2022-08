Stiri pe aceeasi tema

- Liderii austrieci au facut apel la unitate nationala in urma sinuciderii unui medic care a primit amenintari cu moartea din partea unor militanti anti-vaccin si adepti ai teoriei conspiratiei legate de pandemia de coronavirus, relateaza sambata Reuters.

- Liderii austrieci au facut apel la unitate nationala in urma sinuciderii unui medic care a primit amenintari cu moartea din partea unor militanti anti-vaccin si adepti ai teoriei conspiratiei legate de pandemia de coronavirus, relateaza sambata Reuters.

- Liderii austrieci au facut apel la unitate nationala in urma sinuciderii unui medic care a primit amenintari cu moartea din partea unor militanti anti-vaccin si adepti ai teoriei conspiratiei legate de pandemia de coronavirus, relateaza sambata Reuters."Sa punem capat acestei intimidari si a aparitiei…

- Liderii austrieci au facut apel la unitate nationala dupa ce un medic care s-a confruntat cu amenintari cu moartea din partea activistilor anti-vaccinare si a adeptilor teoriei conspiratiei pandemiei de coronavirus s-a sinucis, relateaza Reuters, preluat de hotnews.ro. "Haideti sa punem capat acestei…

- Ministerul Sanatatii (MS) a anunțat, joi, ca in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 9.339 de cazuri noi de COVID-19, fiind raportate 12 decese. La Terapie Intensiva sunt internati 253 de pacienti, numarul fiind mai mare decat in ziua precedenta. „In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 9.339…

- Comisia Europeana si agentiile sanitare ale Uniunii Europene (UE) recomanda, luni, vaccinarea cu al doilea ”booster” a tuturor persoanelor in varsta de peste 60 de ani – coborand astfel varsta de la 80 de ani – impotriva unui nou ”val vast” COVID-19 din prezent, relateaza AFP. ”Indemn statele membre…

- Romania are in stocuri aproximativ 8,5 milioane de doze de vaccin anti-COVID, anul acesta va primi inca pe atat, iar in 2023 are contractate alte 19 milioane de doze. Ministrul Sanatatii spune ca spera ca negocierile sa duca la scaderea cantitatilor care vor fi livrate, Alexandru Rafila atragand atentia…

- Romanii de peste 18 ani pot face, incepand din 16 mai, a patra doza de vaccin anti-COVID cu serul de la Pfizer BioNTech, a anunțat, miercuri, Ministerul Sanatații. Vaccinarea se face la cerere, in centrele de vaccinare și cabinetele medicilor de familie. Potrivit MS, administrarea dozei a patra de vaccin…