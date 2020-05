Tragedie la Madrid! Un român a fost înjunghiat! Triunghiul amoros l-a dat gata. VIDEO Cei doi faceau parte dintr-un triunghi amoros intre gay, afirma investigatorii spanioli. Romanul a fost gasit intr-o balta de sange pe strada Leon, ucis in bataie și injunghiat. Și la podea, un al doilea barbat, un spaniol de 61 de ani, acoperit de sange, care a declarat ca avea o relație romantica cu victima, incercand sa faca poliția sa creada ca victima s-a injunghiat singura dupa ce a avut un șoc emoțional puternic. Ancheta poliției criminalistice nu a aratat doar ca partenerul victimei a fost implicat in crima. Dupa colectarea diferitelor marturii, s-a descoperit faptul ca o terța persoana… Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

Sursa articol si foto: evz.ro

