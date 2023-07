Stiri pe aceeasi tema

- NEPASARE… Parcarea pe trotuare, in locuri neamenajate de catre administrație, este interzisa prin lege, in Romania, incepand din 20 ianuarie 2017, insa unii șoferi se pare ca nu ințeleg acest lucru. Invocand ca nu au locuri unde sa iși parcheze mașinile, unii conducatori auto lasa pietonii fara trotuare…

- O fetița de 13 luni a murit dupa ce mama ei a calcat-o cu mașina din greșeala, in timp ce parca langa casa lor din Arizona, relataza NBC. Femeia a sunat imediat la numarul de urgența 911 sa anunțe ca „și-a lovit copilul de 13 luni cu mașina”, potrivit Biroului șerifului din comitatul Yavapai. Mașina…

- Meteorologii au emis o avertizare cod portocaliu de ploi torențiale, vijelii și grindina de dimensiuni medii, fenomene care vor afecta jumatate de țara. Codul portocaliu intra in vigoare la ora 14 și va fi valabil pana noaptea, la ora 2.00. In acest interval, in zona de munte, sudul Banatului, nordul…

- LACRIMI… Drama familiei micuței Ana-Maria, victima a accidentului de marți, de la Gura Bustei, de abia incepe. Ieri, fetița de numai șase ani a fost declaranta in moarte clinica, iar familia a acceptat varianta transplantului. Trupul neinsuflețit al acesteia va ajunge acasa de abia luni. “Noi am tras…

- AJUTOR… Drama prin care trece Andrada Iștvan din Barlad, eleva de liceu a carei adolescența este cumplit marcata de depistarea unei afecțiuni ingrozitoare – cancer de colon, are nevoie de toți oamenii cu suflet bun! Este internata la Spitalul de Copii „Sf Maria” din Iași și are urgenta nevoie de sange.…

- Sfarșit tragic pentru un barbat din comuna ieșeana Tomești. A murit dupa ce a cazut intr-o fantana. Soția și nepotul sau au ramas fara cuvinte in momentul in care i-au scos trupul neinsuflețit Scene de coșmar in satul Goruni, comuna ieșeana Tomești. Petru Cobzariu, in varsta de 65 de ani, și-a gasit…

- CIN’ SA FIE?… Adunarea generala a membrilor Conferinței Municipale a PSD Barlad a hotarat prin vot secret numele celor trei membri care continua competiția interna pentru a fi desemnat candidatul PSD la funcția de primar al municipiului Barlad. Aceștia sunt: Subprefectul Dorin Apostu, consilierul județean…

- VICTORIOȘI… CSM Vaslui a inceput in forța play-off-ul, 8-0 cu Viitorul Vetrișoaia, și e la un singur meci distanța de caștigarea campionatului. In celalalt meci, Comstar Vaslui și Flacara Muntenii de Sus au terminat la egalitate, 1-1. CSM Vaslui a invins cu 8-0 (1-0) Viitorul Vetrișoaia in prima etapa…