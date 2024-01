Stiri pe aceeasi tema

- Clubul CSM Constanta a anuntat, duminica, moartea fostului sau jucator Paul Camui, care a antrenat la minivolei in ultimii ani. Jucatorul cu care CSM Constanta promova in Divizia A, in 2021, avea doar 27 de ani.

- Un barbat in varsta de 53 de ani din Salonta și-a gasit sfarșitul in timp ce macina porumb de unul singur in propria curte. El a fost prins in macinatoarea de porumb, care l-a omorat pe loc. The post Tragedie aproape de Arad! A murit la 53 de ani in timp ce macina porumbul appeared first on Special…

- O femeie a murit și doua persoane au fost ranite, joi, dupa ce un brad inalt de 20 de metri a cazut la un targ de Craciun dintr-un oraș din Belgia, potrivit The Guardian.O femeie a fost ucisa și doua persoane au fost ranite de un brad mare de Craciun care s-a prabușit in orașul belgian Oudenaarde,…

- Incendiul a distrus casa cu doua etaje sambata seara, au declarat luni autoritatile, fara a lasa supravietuitori.Patru copii, cu varste de 2, 4, 5 si 13 ani, erau frati, in timp ce un copil de 11 ani era o ruda in vizita.Oficialii investigheaza incendiul si nu au facut publice numele copiilor sau al…

- Echipa etapei a doua in Divizia A1, la feminin, propune fete de la patru formații. CSM Targoviște, care a reușit succesul rundei, caștigand la Lugoj, 3-2, și-a luat partea, cu trei jucatoare, plus antrenorul Branko Gajic. Campioana Volei Alba Blaj are și ea doua jucatoare in echipa rundei, iar CSM București…