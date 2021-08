Tragedie in Rusia. Noua bolnavi de COVID-19 au murit sufocați intr-un spital, dupa ce o conducta de oxigen s-a defectat, au anunțat agențiile de presa ruse. Conform autoritaților, bolnavii erau intubați și nu puteau respira singuri. Noua persoane infectate cu coronavirus și-au pierdut viața, dupa ce o conducta de oxigen a explodat in subsolul unitații medicale, intr-un oraș rusesc. In jur de 71 de oameni se aflau la Terapie Intensiva, insa nu toți erau conectați la oxigen, susține presa locala. Persoanele decedate erau conectate la aparate și nu puteau respira singure, astfel ca moartea prin sufocare…