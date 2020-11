Stiri pe aceeasi tema

- Șapte persoane ramase fara bautura la o petrecere au murit în Rusia dupa ce au baut dezinfectant pentru mâini, relateaza Mediafax.The Sun scrie ca noua persoane au ramas fara bautura la o petrecere organizata în Tomtor, în estul Rusiei. Petrecareții au baut dezinfectant…

- Șapte persoane ramase fara bautura la o petrecere au murit in Rusia dupa ce au baut dezinfectant pentru maini. The Sun scrie ca noua persoane au ramas fara bautura la o petrecere organizata in...

- Șapte ruși au murit, iar alți doi sunt in coma, dupa ce au baut dezinfectant de maini, in timpul unuei petreceri, scrie b1.ro.Petrecerea fatala a avut loc joi, in regiunea Yakutia. Primele trei victime au fost o femeie de 41 de ani și doi barbați de 27 și 59 de ani.

- O petrecere care a avut loc vineri intr-un sat din Rusia s-a soldat cu sapte morti. Ramasi fara bautura, tinerii din Tomtor, un sat de langa Iakutk, s-au gandit sa improvizeze asa ca au baut alcool sanitar.

- Idee fatala pentru cei care au participat vineri, 20 noiembrie, la o petrecere langa Iakuțk, Rusia. Ramași fara bautura, tinerii au vrut sa continue distracția și au baut alcool sanitar. Șapte persoane au murit, iar alte doua sunt in coma, relateaza Bild, care citeaza presa locala.Din cauza restricțiilor…

- Incendiul izbucnit sambata seara, la Spitalul Județean din Piatra Neamț, la secția de Terapie Intensiva COVID, a fost cu flacara deschisa și degajare mare de fum, potrivit ISU Neamț. Inițial, au intervenit cadrele medicale, care au incercat sa stinga incendiul și sa acorde ajutor pacienților, scrie…

- In total, 20 de persoane au murit in ultimele zile in Costa Rica dupa ce au consumat bauturi care contineau alcool metilic (metanol), a informat sambata Ministerul Sanatatii, citat de AFP. Cazul este similar cu ce s-a intamplat in primavara in Romania, unde aproape 20 de persoane au murit din cauza…

- Un avion cu motor ușor s-a prabușit in regiunea Nijni Novgorod. Acum aeronava este scoasa din raul Volga, potrivit Radio Sputnik.Se precizeaza ca un avion cu motor ușor s-a prabușit in zona raului Volga, in apropierea satului Mikhalchikovo, districtul Kstovsky. Conform Procuraturii Transportului,…