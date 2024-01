Tragedie în Ardan! Un bărbat a murit, după ce s-a răsturnat cu tractorul Un barbat, in varsta de 36 de ani, din Ardan și-a pierdut viața, miercuri, dupa ce s-a rasturnat cu tractorul, in timp ce efectua lucrari agricole pe un teren din localitate. Un echipaj de pompieri cu o autospeciala de descarcerare și echipajul de terapie intensiva mobila SMURD au intervenit pe raza localitații Ardan unde un barbat a ramas sub un tractor rasturnat. Echipajele medicale insa, nu au mai putut face nimic pentru barbat, acesta fiind deja decedat. „Din pacate, barbatul in varsta de aproximativ 37 de ani a fost gasit prins sub cabina tractorului rasturnat, prezenta leziuni incompatibile… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol si foto: gazetadebistrita.ro

