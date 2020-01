Stiri pe aceeasi tema

- Gary Mclaren, fost inginer al echipei de MotoGP Suzuki, a murit din cauza unui foc de artificii in noaptea de revelion. Avea 50 de ani. McLaren, inginer la Sukuzi timp de 11 ani, ultima data la Irrta, se afla in vacanța in Pattaya, un oraș din Thailanda, impreuna cu familia. Imediat dupa miezul nopții,…

- Mai multi barbati au bagat in gura unui caine o petarda, care apoi a explodat. Consilier general: Ei sunt viitorii criminali in serie Caz socant in Satu-Mare. Mai multi barbati i-au bagat o petarda in gura unui caine, petarda a explodat, iar animalul a fost grav ranit. Cainele nu avea proprietar, dar…

- Tragedie in județul Iași, in prima zi de Craciun. Un barbat din comuna Belcești a murit dupa ce o petarda i-a explodat in gura. Din primele informații, ar fi fost vorba despre un gest teribilist in urma unei dispute in familie, care s-a sfarșit insa in mod tragic. Medicii s-au grabit la fața locului…

Un barbat in varsta de 40 ani, din localitatea ieșeana Belcesti, a decedat aseara, dupa ce si-a bagat in gura o petarda aprinsa, informeaza Realitatea Plus.